Сборная России по фигурному катанию упрочила лидерство на командном ЧМ в Японии

Сборная России по фигурному катанию упрочила лидерство в общем зачете неофициального командного чемпионата мира в Японии после второго дня соревнований.

Сегодня, 16 апреля, прошли еще три этапа: короткую программу представили спортивный пары, а произвольные — презентовали мужчины и танцевальные дуэты.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар и принесли команде 12 очков.

Также первым стал российский танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов (также 12 баллов в копилку сборной).

Россиянин Михаил Коляда стал третьим и принес команде еще 10 баллов. Он уступил только японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену. 17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (8 очков для сборной).

По итогам двух дней соревнований и шести этапов программ сборная России лидирует, имея 91 очко. Отрыв от США, у которой 83 балла, увеличился до 8 очков. Замыкает тройку лидеров Япония (78 баллов).

Завтра, 17 апреля, пройдет заключительный день соревнований. Произвольные программы представят спортивные пары и девушки-одиночницы.

18 апреля пройдут показательные выступления.

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Положение после шести видов

1. Россия — 91

2. США — 83

3. Япония — 78

4. Франция — 56

5. Италия — 53

6. Канада — 42

Командный ЧМ-2021: Россия продолжает борьбу за победу. Трансляция второго дня