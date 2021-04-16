Сборная России по фигурному катанию упрочила лидерство на командном ЧМ в Японии
Сборная России по фигурному катанию упрочила лидерство в общем зачете неофициального командного чемпионата мира в Японии после второго дня соревнований.
Сегодня, 16 апреля, прошли еще три этапа: короткую программу представили спортивный пары, а произвольные — презентовали мужчины и танцевальные дуэты.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар и принесли команде 12 очков.
Также первым стал российский танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов (также 12 баллов в копилку сборной).
Россиянин Михаил Коляда стал третьим и принес команде еще 10 баллов. Он уступил только японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену. 17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (8 очков для сборной).
По итогам двух дней соревнований и шести этапов программ сборная России лидирует, имея 91 очко. Отрыв от США, у которой 83 балла, увеличился до 8 очков. Замыкает тройку лидеров Япония (78 баллов).
Завтра, 17 апреля, пройдет заключительный день соревнований. Произвольные программы представят спортивные пары и девушки-одиночницы.
18 апреля пройдут показательные выступления.
Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Положение после шести видов
1. Россия — 91
2. США — 83
3. Япония — 78
4. Франция — 56
5. Италия — 53
6. Канада — 42
Командный ЧМ-2021: Россия продолжает борьбу за победу. Трансляция второго дня
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