Дэвис и Смолкин заняли предпоследнее место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли предпоследнее, 5-е место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Фигуристы, которые ранее выступали за сборную России, получили 76,47 балла и заработали для сборной Грузии 8 баллов.

На первом месте расположились представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с 91,25 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 87,15 балла. Тройку замкнули представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84, 58 балла).

Турнир в Японии продлится до 20 апреля.