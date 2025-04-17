Туктамышева — о работе комментатором на командном чемпионате мира в Японии: «Это просто мечта»
Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от работы комментатором на командном чемпионате мира в Японии.
«Друзья, я не могу поверить, что мое комментаторское место спустя полгода сменится на Японию, что мы будем здесь комментировать командный чемпионат мира. Это просто мечта, очень непривычно себя ощущать в новой роли. Но мне нравится», — сказала фигуристка в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Турнир пройдет в Токио с 17 по 20 апреля.
Новости
6 окт 2023 15:00
1
15 апр 2023 12:54
27
13 апр 2023 11:58
11
24 апр 2021 13:39
64