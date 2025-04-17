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Сегодня, 11:37

Туктамышева — о работе комментатором на командном чемпионате мира в Японии: «Это просто мечта»

Сергей Ярошенко
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Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от работы комментатором на командном чемпионате мира в Японии.

«Друзья, я не могу поверить, что мое комментаторское место спустя полгода сменится на Японию, что мы будем здесь комментировать командный чемпионат мира. Это просто мечта, очень непривычно себя ощущать в новой роли. Но мне нравится», — сказала фигуристка в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Турнир пройдет в Токио с 17 по 20 апреля.

Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
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