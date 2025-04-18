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Сегодня, 13:55

Чок и Бейтс выиграли в произвольном танце на командном чемпионате мира в Токио

Сергей Ярошенко
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Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали победителями в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

Американские спортсмены набрали 133,51 балла. На втором месте расположились представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 131,91 балла. Тройку замкнули Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (121, 82 балла).

Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Танцевальные пары. Произвольный танец:

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 133,51

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 131,91

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 121,82

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 118,44

5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) -116,44

6. Утана Йосида — Масая Морита (Япония) — 94,95

Фигурное катание
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
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