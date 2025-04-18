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Сегодня, 16:34

Малинин выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира

Руслан Минаев
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Илья Малинин.
Фото AFP

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем произвольной программы на командном чемпионате мира. Турнир проходит в Токио.

Малинин набрал в сумме 289,96 балла (106,08 — за короткую программу и 183,88 — за произвольную). Второе место занял Джейсон Браун из США — 273,15 балла (93,82 и 179,33). Третьим стал француз Адам Сяо Хим Фа — 264,63 балла (96,16 и 168,47).

Сборная США лидирует в таблице, набрав 95 очков. Далее идут сборные Японии (80), Италии (66), Франции (62), Канады (54) и Грузии (48).

Адам Сяо Хим Фа
Джейсон Браун
Илья Малинин
Фигурное катание
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