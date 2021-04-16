Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» итоги мужской произвольной программы на командном чемпионате мира в Осаке.

«И тренерский штаб, и сами спортсмены, и все мы довольны выступлениями ребят на командном чемпионате. На этом турнире ребята сработали как хорошая команда!

«Семененко выдал два чистых проката. Крутой мужик! В 2021 году он же и на первенстве России по юниорам катался чисто, и финал Кубка России выиграл, и на командном чемпионате мира два чистых проката. Вообще вопросов нет к нему», — сказал Ягудин «СЭ».

Также Ягудин прокомментировал выступления Михаила Коляды.

«Это первый сезон Миши вместе с Алексеем Николаевичем Мининым. Мишин — профессор, тактик, который умеет подводить своих спортсменов в идеальной форме к любым соревнованиям. В этом сезоне они притирались друг к другу, хотели найти понимание. Но невозможно бороться за тройку, не имея дополнительных четверных прыжков. Это реалии современного мужского одиночного катания. С двумя четверными можно выигрывать национальные первенства, но, чтобы быть в тройке, нужно двигаться дальше. Надо усложнять свои программы. Возможно, для тройки будет даже недостаточно и трех четверных прыжков. Даже такому абсолютно одаренному, талантливому спортсмену в плане презентации», — добавил Ягудин.

Михаил Коляда по итогам произвольной программы набрал 180,72 балла и занял третье место. Евгений Семененко с 166,33 баллами занял пятое место.

(Константин Колмаков)