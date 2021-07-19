Специалист объяснил «СЭ», почему главная звезда олимпийской сборной США нарушила антидопинговые правила

Главная звезда американской легкой атлетики сейчас — 21-летняя Ша'Карри Ричардсон. Она невероятно быстра и дико эпатажна. Буквально за один чемпионат США спортсменка влюбила в себя всю страну. Твиты с респектами ей выписывала даже Мишель Обама. При этом вы уже точно знаете, что ее большая карьера началась с трагедии: допинг-проба Ричардсон с того самого отбора дала позитив на марихуану. Спортсменке дали всего месяц дисквала. Однако под него попали Олимпийские игры — в Токио Ша'Карри не едет.

По части пиара и медийности такой поворот пошел ей только на пользу. За бегунью начали вписываться американские звезды, включая Дрейка и Снуп Дога, а комментировать ситуацию пришлось даже администрации президента США. В какой-то момент кампания по спасению Ричардсон превратилась в национальный флешмоб. Петицию с просьбой допустить ее до Олимпиады подписали 600 тысяч человек. А на саму спортсменку за неделю подписалось более миллиона человек в Instagram.

Сейчас всерьез обсуждается тема окончательной реабилитации марихуаны в ВАДА. А американцы все чаще выступают с вопросом: почему каннабис спортсменам нельзя, а алкоголь — можно? Какая, мол, разница? На самом деле она есть. Известный клинический фармаколог Олег Талибов объясняет, в чем она заключается.

Алкоголь — часть человеческой культуры

— В запрещенном списке ВАДА каннабиноиды относятся к запрещенному классу S8, — начал объяснять Талибов. — Они не разрешены в соревновательный период. И даже если в пробе атлета позитив, но он может доказать, что употреблял ту же марихуану до старта, срок дисквалификации будет только три месяца. А если спортсмен соглашается принять участие в терапевтической программе лечения, одобренной национальным антидопинговым агентством, то отстранение и вовсе сокращается до одного месяца.

— А если спортсмен покурил в соревновательный период?

— Получит по полной программе — два года. Но особенность марихуаны такова, что она накапливается в жировой ткани и ее метаболиты очень долго выделяются с мочой. Месяц-полтора, а иногда и больше.

— Почему ее вообще запретили?

— Любая субстанция становится запрещенной, если соответствует хотя бы двум из трех установленных критериев:

— если дает спортсмену несправедливое преимущество;

— если наносит вред здоровью;

— и если противоречит духу спорта.

С точки зрения ВАДА, марихуана подпадает сразу под все категории.

— С этикой и здоровьем понятно. Но неужели она дает какое-то физическое преимущество?

— Марихуана позволяет лучше сконцентрироваться. Вместе с тем ее употребление в соревновательный период может создавать проблемы, связанные с координацией. То есть спортсмен, будучи в состоянии эйфории, может переоценить свои возможности — это риск здоровью.

— Хорошо, но ведь алкоголь в этом смысле не сильно отличается.

— Алкоголь, кстати, довольно долго был в запрещенном списке. Собственно, первая дисквалификация была как раз из-за него. На Олимпийских играх-1968 Ханс-Гуннар Лиеннваль стал третьим в пятиборье, но потом был лишен бронзовой медали (сам швед объяснил все тем, что перед стрельбой пропустил две кружки пива, чтобы успокоить нервы. — Прим. «СЭ»). Вскоре алкоголь разрешили везде, за исключением автоспорта, стрельбы из лука, аэронавтики и водно-моторного спорта, в соревновательный период. А в 2018-м году его полностью исключили из запрещенного списка.

— Почему?

— Считается, что алкоголь не дает несправедливого преимущества спортсмену. Наоборот — портит его показатели. Даже в стрельбе или бильярде алкоголь только вредит.

— Зато по здоровью он бьет. И этические вопросы к нему тоже есть.

— А вот последнее не так очевидно. Алкоголь является частью человеческой культуры. И он не запрещен нигде, за исключением радикальных исламских стран. В некоторых видах спорта алкоголь — вообще часть культуры. Вспомните награждение с шампанским в авто- или велоспорте. На зимних видах часто на пьедестале бывает пиво. Это абсолютная норма. Вот и получается, что преимущества алкоголь не дает и духу спорта не противоречит. А на основании одного лишь критерия (вреда здоровью) препараты не запрещают.

Марихуана не показана даже при горе утраты

— Есть какая-то логика в позиции американцев, которые подняли бучу после дисквала Ричардсон, мол, в ряде штатов марихуана легализована точно так же, как и алкоголь? И она тоже часть их культуры.

— Все-таки исходить нужно не из некоторых американских штатов, а с глобальной точки зрения. А в мире отношение к марихуане скорее негативное. Полная легализация есть только в Уругвае и Канаде. В ряде стран употребление возможно с какими-то оговорками. Но в большей части мира она полностью запрещена, даже ее хранение ведет к уголовной ответственности. В этом смысле разница с алкоголем ощутима.

— Тем не менее американцы хотят продавить изменения по дисквалификации за марихуану. Высказались уже все, начиная от поп-звезд и до администрации Белого дома.

— Если вопросы законодательства в области спорта и медицины будут приниматься исходя из общественного мнения, навязанного поп-звездами, то до беды мы дойдем очень быстро. Весь мир играет по этим правилам, и все менять из-за одной американской бегуньи, какой бы мегазвездой она ни была, странно. Мы пропагандируем нулевую толерантность к допингу. И самые публичные фигуры, наоборот, должны подавать положительный пример, а не переписывать все под себя. Наркотики точно не являются необходимым средством. Очень сложно вообразить ситуацию, когда спортсмену реально нужно их применять.

— Ша'Карри объяснила свой инцидент смертью матери, из-за чего она сильно переживала.

— Да, знаю. Извините меня, но миллионы людей, к сожалению, теряют своих близких, однако далеко не все они потом спасаются марихуаной. Медицина говорит о том, что горе утраты — психиатрический диагноз. И препараты, содержащие каннабис, точно не показаны при этих случаях. Показания — там, где они вообще разрешены, — могут быть только в случае нейропатической боли. А ссылаться на психические расстройства, тем более не зафиксированные специалистом, — это, простите меня, отмазка.