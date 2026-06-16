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Сегодня, 14:00

Соулслайк The Relic: First Guardian выйдет 31 июля на ПК и PS5, а позже на Xbox и Switch 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер The Relic: First Guardian.
Фото Steam

Project Cloud Games частично определилась с датой выхода проекта The Relic: First Guardian — сначала он выйдет на PC и PS5, а затем на Xbox и Nintendo Switch 2.

The Relic: First Guardian вдохновлена мифологией и фольклором Азии. Герой ищет Реликвии для восстановления мира. В игре уникальная система лута: каждое оружие и доспех — представлены в единственном экземпляре. К тому же в игре будет более 70 боссов с трагичными историями.

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