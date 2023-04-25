Мекка адаптивного спорта в Сочи

На юге России проходят важнейшие мероприятия в мире адаптивного спорта.

«Стальная воля»

Вторая половина апреля знаменуется добрыми и светлыми делами. Православные встретили Пасху, в мусульманском мире завершился Рамадан. А в мире спортсменов с ограниченными возможностями наступают собственные праздники — фестивальная пора в городе Сочи. Целую неделю, с 24 по 30 апреля, на территории федерального центра «Сириус» проходят два важнейших мероприятия в мире адаптивного спорта — Кубок РФС «Стальная воля» и пятый Фестиваль адаптивного хоккея.

Отметим, что проведение подобных мероприятий становится доброй традицией — и это позитивный тренд. В 2022 году прошел первый Кубок «Стальная воля», в котором приняло участие более 2000 человек, а в этом году в турнире появится новая дисциплина — трансплант-футбол, или же футбол среди людей с пересаженными органами или на диализе. «Стальная воля» откроет этап соревнований, которые будут проходит в течение круглого года: далее турнир посетит Нижний Тагил (с 6 по 10 июня), Казань (с 6 по 10 сентября) и снова вернется в «Сириус» в конце сентября.

Разумеется, дополнительный вес турниру придал его амбассадор — Алексей Смертин, экс-игрок «Челси», «Фулхэма» и сборной России. После завершения карьеры он занял пост руководителя проектного офиса РФС по устойчивому развитию, который и курирует вопросы адаптивного футбола в стране.

— Уникальность и важность проекта заключается в том, что в рамках «Стальной воли» на соседних площадках играют команды слабовидящих, слабослышащих, футболисты с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутанты, игроки с нарушением интеллекта, спортсмены с церебральным параличом, футболисты на электроколясках. Такого нет нигде в мире. Для участников турнир — это возможность социализироваться через мяч — интегрироваться в социум играя в футбол, — отметил Смертин.

— История каждого участника проекта «Стальная воля» уникальна, у этих спортсменов по-настоящему стальной характер. Каждый раз, выходя на поле, они, преодолевая трудности, очередной раз доказывают свою истинную любовь к футболу! А это большой пример для каждого из нас. Поэтому расскажу последнюю историю, которую услышал. На YouTube-канале РФС есть отличный фильм проекта «Нереальные истории реальной любви к футболу». Советую посмотреть серию «Чувство мяча» про одного из участников «Стальной воли» Андрея Куклина. Невероятно позитивный парень, который не только играет в футбол, а также работает, учится, а еще и пишет красивую музыку. В общем, живет по-настоящему полной жизнью.

Сейчас в турнире принимают участие спортсмены из 30 субъектов России. Естественно, это не предел, и мы общаемся с другими регионами, чтобы в «Стальной воле» участвовало как можно больше спортсменов со всей России. Рассматриваем восточную часть нашей страны, планируем один из этапов провести именно там, — подытожил Смертин.

Участник Кубка РФС «Стальная воля». Пресс-служба РФС

Фестиваль адаптивного хоккея

Церемония открытия турнира состоялась 24 апреля, а завершится этот футбольный праздник 27 апреля. К этому моменту на других площадках, уже ледовых, будут бороться юные хоккеисты с ограниченными возможностями в рамках Фестиваля адаптивного хоккея. Оба мероприятия, кстати, связывает не только локация, но генеральный партнер — букмекерская компания ФОНБЕТ и ее благотворительная программа «Ставка на добро».

В ее рамках проходит ежегодная акция «Голевая передача». Суть акции состоит в том, что количество заброшенных шайб в каждом месяце умножается на 100 и полученная сумма уходит на организацию сборов и мастер-классов для воспитанников следж-хоккейных команд и команд для незрячих по всей России. В текущем сезоне ФОНБЕТ пожертвовал более 4,7 миллиона рублей в рамках этой благотворительной акции.

— Мы социально ответственная компания, которая поддерживает не только российский спорт через целевые отчисления и спонсорские контракты, но и уделяет огромное внимание благотворительности. Цель многих наших инициатив — помочь людям с ограниченными возможностями и дать возможность каждому стать частью большой спортивной семьи. Совместно с нашими партнерами из РФС и Федерации адаптивного хоккея мы развиваем инклюзивные турниры по футболу и хоккею, благодаря которым взрослые и дети со всей России имеют возможность заниматься любимым видом спорта и общаться друг с другом, — рассказал генеральный директор компании ФОНБЕТ Сергей Анохин.

На юбилейный пятый год Фестиваль адаптивного хоккея собрал более 1700 человек из 39 регионов. Впервые в этом году участие примут хоккеисты из Донецкой и Луганской областей, а в общей сложности в «Сириусе» соберутся 63 коллектива, которые будут состязаться в трех дисциплинах — следж-хоккее, хоккее для незрячих и специальном хоккее для ребят с особенностями развития интеллекта.

Участники Кубка РФС «Стальная воля». Пресс-служба РФС

Перед стартом соревнований с приветственным словом к участникам обратился капитан «Вашингтона» и известный российский хоккеист Александр Овечкин. Амбассадор ФОНБЕТ поздравил ребят с открытием фестиваля и пожелал успеха, а затем добавил, что фестиваль — это не только спорт, но и прекрасная возможность найти друзей со всей России, и вне зависимости от результата они могут считать себя победителями. Так оно и есть: преодоление собственных недугов — самая главная победа человека.

— Из года в году у нас растет количество и география участников. В юбилейном, пятом фестивале впервые примут участие 16 новых команд, — сказала президент Федерации адаптивного хоккея Анастасия Барадачева. — Дети растут вместе с фестивалем, и теперь уже приезжают не в качестве игроков, а в качестве людей, которые работают на мероприятии. Например, одна из девушек приехала в этот раз, будучи тренером одной из команд, а другой парень, который уже вырос и занимается в составе взрослого клуба, приехал в качестве комментатора соревнований. А главной особенностью этого фестиваля станет необычный формат — почти везде не будет борьбы за медали, кроме двух старших дивизионов в следж-хоккее. У ребят будет возможность показать все, чему они научились за этот год, не ставя во главу спортивный результат или счет на табло.

Участники Кубка РФС «Стальная воля». Пресс-служба РФС

Акции

Благотворительная программа ФОНБЕТ «Ставка на добро» существует с 2019 года. За это время она оказала помощь различным фондам и благотворительным организациям, а также Паралимпийскому комитету России, более чем на 350 000 000 рублей.

«Ставка на добро» провела несколько отдельных акций в сезоне-2022/23. Так, в Международный день поддержки детей, больных раком, ФОНБЕТ и хоккейные клубы «Салават Юлаев» и «Авангард» поддержала нападающего уфимцев Родиона Амирова. Хоккеисты клубов вышли в специальной форме на раскатку, а Фонбет перевел по 500 000 рублей в уфимский фонд «Потерь нет» и омскую областную детскую клиническую больницу.

А 6 октября ФОНБЕТ и «Салават Юлаев» провели благотворительную акцию в поддержку «Подарок ангелу». Этот фонд помогает детям с ДЦП по всей России, и под его эгидой был создан проект «Доброшрифт», призванный обратить внимание на проблемы детей. В рамках этого проекта подопечные фонда и профессиональные дизайнеры создали специальный шрифт. ФОНБЕТ и «Салават Юлаев» подготовили специальную форму под раскатку. Далее форма была передана фонду «Подарок ангелу» для проведения благотворительного аукциона. Его помог организовать клуб. В общей сложности на аукционе собрали 175 тысяч рублей, которые были переданы фонду. Также ФОНБЕТ умножил количество зрителей, пришедших на матч, на 100, и полученную сумму направил в фонд «Подарок ангелу». Матч посетило 6564 зрителей, соответственно, в фонд отправилось 656 400 рублей.

Владислав Андреев