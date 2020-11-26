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Одемвингие соболезнует в связи со смертью Марадоны

06:44
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Экс-форвард «Локомотива» Питер Одемвингие выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны. Легендарному аргентинцу было 60 лет.

«Доброе сердце. Что за игрок. Спасибо, сэр Марадона. Мои соболезнования семье», — написал Одемвингие в Instagram.

Церемония прощания с легендой футбола состоится в «Каса Росада» — президентском дворце и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти ожидают около миллиона человек.

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