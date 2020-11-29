Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился эмоциями после боя против бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Роя Джонса.

— Я был счастлив быть здесь сегодня. Что бы там все ни говорили, я рад, что дрался 8 раундов, — сказал Тайсон после боя, который транслировал РЕН ТВ. — Все знают, что я могу нокаутировать, но все знают, что я могу пройти 8 раундов. Черт с этими нокаутами, они ничего не значат. Ты должен быть способен пройти всю дистанцию, драться

Такой бой значимее, чем реальные бои, выигрыши титулов. Мы гуманисты, мы помогаем людям. И вот этим теперь я и буду заниматься. Я хочу сказать спасибо Мэджик Майку, Джеду, Рону, всем моим спарринг-партнерам, которые гоняли меня в зале, помогли набрать форму. Жду не дождусь, чтобы снова поработать с вами в зале. Рой, спасибо тебе.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.