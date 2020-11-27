Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс рассказал о плане на предстоящий бой с Майком Тайсоном.

«Первые два раунда я хочу просто поработать, подвигаться, присмотреться к Майку. Устанет ли он, как у него с выносливостью. Хотя он такой боксер, что даже в уставшем состоянии очень опасен.

Я знаю все любимые комбинации Майка, он знает все мои, но в бою это не будет иметь значения, потому что комбинации зависят от скорости. Я не знаю, как быстр будет Майк в вечер боя, в каком он будет состоянии, и он не знает этого и обо мне.

Для меня успехом в этом бою будет хорошее выступление. Если я буду выглядеть хорошо, буду собой, не буду делать глупостей, значит смогу считать этот бой успешным для себя", — рассказал Джонс на медиа-дне к предстоящему бою.

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс проведут выставочный бой в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Формат поединка 8 раундов по 2 минуты.