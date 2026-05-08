Джокович проиграл 79-й ракетке мира Призмичу на старте «мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в первом матче на турнире ATP 1000 в Риме.

Во втором круге четвертая ракетка мира уступил хорвату Дино Призмичу, занимающему 79-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:2, 2:6, 4:6. Матч длился 2 часа 17 минут.

Для Джоковича матч стал первым на грунте в сезоне-2026. За игру экс-первая ракетка мира допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Призмича — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Хорват в третьем круге встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Вит Копршива (Чехия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дино Призмич (Хорватия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 3) — 2:6, 6:2, 6:4

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