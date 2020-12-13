Новый Энтони Джошуа: за такое выступление нужно бить палками

Обозреватель «СЭ» не впечатлен победой Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым (КО, 9-й раунд).

Это было даже немного странно. Джошуа контролировал бой, но долго не мог реализовать свое преимущество. Довести все до логического завершения. Джошуа попадал, валил соперника на пол, но Пулев орал, отмахивался и отбивался. В ответ на его выходки и удары по затылку Джошуа растерянно улыбался, пока рефери ничего не делал... Н-да.

Все те, кто любил бокс братьев Кличко за результат, за те не слишком яркие, но убедительные победы — им бой Джошуа понравится. Я другого мировоззрения и считаю, что за сегодняшнее выступление Энтони должен быть побит палками и оставлен висящим под Лондонским мостом в назидание всем остальным.

Да, маловероятно было, что после нокаута от рук Энди Руиса и очень осторожного реванша британец вдруг станет прежним веселым громилой-панчером, у которого в ринге есть интеллект, но он им не пользуется. О нет, здесь все было наоборот. Джошуа работал джебом, двигался на ногах, выставлял и убирал голову, заставлял соперника бросаться и открываться, берег и свои эмоции, и свои силы.

Вот, например, третий раунд — Пулев начинает кричать в ответ на пропущенные удары. Затем их становится больше, Джошуа взвинчивает темп ненадолго. Болгарин поворачивается спиной и бежит в угол, пока Джошуа продолжает его избивать — и рефери отсчитывает нокдаун. Правый апперкот, повторный удар справа — там бой, по идее и должен был закончиться... Затем был гонг — и была парочка ударов после него — и со стороны Пулева, и ответ Джошуа.

Четвертый раунд — и никакого инстинкта убийцы. Британец разыгрывал до верного. Финт и джеб, джеб и финт, атака и клинч... В какой-то момент это стало ТАК похоже на худшие бои Владимира Кличко, что я почти закричал в телевизор «ганьба! геть усiх!» При этом Кличко нокаутировал Пулева в 2014-м и вел тот бой так, что было понятно, что он совсем его не опасается. Джошуа предпочитал держаться от соперника подальше, ждал, пока тот устанет, хотя и сам он к середине боя начал уже тяжело дышать в углу.

С одной стороны, это кошка, которая играет с мышью. Всем понятно, что ничего хорошего мышь не ждет. С другой стороны, эта игра интересна только ее участникам. Да, Кубрат стоит под ударами. Да, бьет по затылку. Пытается выцеливать. Он достаточно крепок, чтобы выдержать три-четыре апперкота подряд, но недостаточно хорош, чтобы сделать что-то большее. Джошуа не наказывал его за промахи, не работал выраженным первым номером, а это, между прочим, соперник, с которым он должен был драться еще 2-3 года назад, который работал его спарринг-партнером, который для всех уже должен быть открытой книгой. Преимущество Джошуа в скорости, мощи и боевом интеллекте было слишком очевидным. Говорят, Пулев 26 ноября сдал положительный тест на коронавирус — и это не могло не повлиять. Его команда могла перенести бой, но уж очень хотелось не срывать его снова.

Так или иначе, Джошуа и соображал, и действовал быстрее Пулева, а еще чуть меньше уставал, но боксеров, в особенности тяжеловесов, любят не за умение тонко подчеркнуть свои сильные стороны.

Любят их за то, что он показал в 9-м раунде. Апперкоты, жесткие и точные, встряхивали голову соперника — потом Энтони посвятил их Майку Тайсону, а когда Кубрат встал из очередного нокдауна, правый удар просто приклеил его к настилу ринга.

Anthony Joshua was on another level tonight ?



(@AutoZone) pic.twitter.com/ghdeHst1dk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 13, 2020

К несчастью для зрителей, инстинкт убийцы и умение добивать Джошуа до этого не хотел или не мог применить. И если вы верите, что не хотел, то он определенно великий боксер, крутизну которого многие просто не могут оценить. А если не мог и выжидал — то тем хуже для него. Тогда ему следовало бы процитировать Томми Моррисона, известного как Томми-Ган, дальнего родственника Джона Уэйна, снявшегося, пожалуй, в почти худшем из фильмов о Рокки Бальбоа, почти полностью состоящим из неловкостей и клише:

«Я прошу больше не смотреть на меня как на пример для подражания. Просто считайте меня еще одним парнем, который мог стать кем-то, но упустил все свои возможности».

Но Джошуа, похоже, был доволен собой. Радовался, обнимался с Флойдом Мэйвезером в рингсайде, отказывался говорить про бой с Тайсоном Фьюри для прессы. Как будто теперь есть еще другие бои, которые могут всех интересовать. Да, конечно, есть еще такой претендент, как Александр Усик, но рядом с идеей боя против Фьюри пляски Усика теряются.

«Ну, если Тайсон Фьюри, то пусть это будет он», — как-то так это звучало. Предельно невнятно, как и выступление Джошуа в целом. Его стиль — это наполовину использование своих физических данных, а еще на 50% - хайп, нахваливание в прессе и много раз повторенная фраза про умный бокс, которая имеет мало отношения к реальности. Но, видимо, это работает, раз в списке самых зарабатывающих спортсменов Энтони в двадцатке. 19-й, если быть точным — за год он получил 47 миллионов долларов. Кстати, меньше, чем Тайсон Фьюри — примерно на 10 миллионов.

Промоутеры обоих Эдди Хирн и Боб Арум теперь снова будут нас убеждать в том, что бой Джошуа с Фьюри состоится в 2021 году. Король всех цыган изложил свое мнение по поводу соперника предельно ясно: «Ну что, он прилюдно обделался в прямой трансляции. Его спросили, хочет ли он боя со мной, а тот убежал в кусты. Вырублю его за три раунда».

В сущности, все болельщики давно разделились на два лагеря. У все у них в голове идея, как должен выглядеть в бою и разговаривать идеальный тяжеловес. Одним ближе Джошуа, другим Фьюри. Были еще фанаты Уайлдера и Поветкина, но пока у них мало поводов радоваться. Поветкин восстанавливается после коронавируса, Уайлдер в интервью звучит так, будто он на грани попадания в психиатрическую лечебницу... Про это, кстати, вообще можно было бы отличный ситком придумать — боксеры в реабилитационной клинике, бойцы говорят с психологом, промоутеры в рехабе и у психиатра... Это интереснее, чем последние пара боев Энтони Джошуа.