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Романов разгромил Кудряшова

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 02:10
21 мая. Химки. Евгений Романов (слева) и Дмитрий Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов после боя. Фото Instagram
21 мая. Химки. Евгений Романов (слева) и Дмитрий Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Романов победил единогласным решением судей Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейте (до 101,6 кг).

В Химках при поддержке МКБ прошел первый турнир промоушена Басты Gazfight, где в главном бою бились Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. Кард включал в себя восемь боев, первый стартовал в 18.30, однако Романов и Кудряшов вышли на ринг в 00.45. Дело в том, что их бою предшествовала обширная музыкальная программа. Концерт дал и Баста, причем это было полноценное выступление, а не две-три песни — длилось оно где-то час.

У букмекеров Романов считался явным фаворитом, ставки на него принимались из расчета 1 к 5. Котировки неожиданные, учитывая, что Кудряшов — соперник вполне себе опасный. У Дмитрия 24 победы в профессиональном боксе, 23 из которых — нокаутом. Он один из самых тяжело бьющих российских боксеров. Понятно, что минусов у Кудряшова тоже немало (слишком открыто боксирует, трижды проигрывал нокаутом, не вариативен в бою, не выходил в ринг полтора года), и все же 1 к 5 — это перебор. Да, у Романова рекорд в профи был 15-0, но и оппозиция у Евгения была далеко не топовая. Нокаутированный им в ноябре 2020-го Сергей Ляхович, конечно, серьезный боксер, но ему 44 года, а из последних 12 боев он проиграл восемь. Еще у Евгения есть победа нокаутом над Деонтеем Уайлдером — в любителях, но случилась она очень давно — в феврале 2008-го, а Уайлдер тогда занимался боксом всего 2,5 года (хотя уже выиграл престижный турнир «Золотые перчатки»).

Однако бой начался так, будто Романов и правда суперфаворит. Евгений стартовал активно, легко пробивая защиту Кудряшова. На самом деле защиты у Дмитрия будто не было вовсе — что в первом раунде, что во втором, что в третьем, что в последующих. Романов меньше Кудряшова, руки у него короче, однако в цель залетал едва ли не каждый джеб. Был бы на его месте когда-то побитый им Уайлдер, все могло бы кончиться уже в первом раунде. Но Дмитрий удары Евгения держал. А сам почти не атаковал.

В углу Кудряшова бушевал тренер Андрей Ивичук. Его слова после первого раунда: «Что ты пережидаешь, нужно атаковать!» После второго: «Где острота?!» После третьего: «Все просто, нужно просто ВЫБРАСЫВАТЬ УДАРЫ!!!» После четвертого: «Проснись!» После пятого: «Бей хуки и апперкоты, он все твои удары чувствует, но их должно быть больше!» После шестого: «Ну сколько можно?! Выйди и бей его! Он устал, все!» После седьмого: «Дим, ну зачем ты столько, *** [блин], трудился?! Ну начни, ну начни уже делать работу! Очнись! Все просто!» После восьмого: «У него одна левая рука, а тебя две, *** [блин]!»

Действительно, низкорослый для тяжа Романов (183 см), по сути, выигрывал бой одной левой, передней рукой. Кудряшов же будто рассчитывал на лаки-панч. Однако попасть плотно — так, чтобы соперника потрясло, — у него никак не получалось. Начиная с 10-го раунда Романов стал действовать очень аккуратно, вторым номером, опасаясь контратаки Кудряшова. Что никак не помешало ему забрать и 10-й раунд, и 11-й. А в 12-м Кудряшов пошел рубиться — и показал свои лучшие три минуты в этом бою, но нокаута не произошло — да и не сказать, что Дмитрий чаще попадал.

Убедительная победа Романова — 120-108, 119-109, 119-109, то есть один из судей отдал ему все раунды, двое других — 11. Теперь он претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте. А для Дмитрия это наверняка была последняя возможность побороться за мировой пояс. В 2019-м его звали в ММА, даже бой назначили, но из-за травмы поединок сорвался. Кажется, для него было бы неплохо снова попробовать зайти на эту площадку. Но есть и еще более перспективный вариант — голые кулаки, взрывающие YouТube. Вот где Кудряшов точно смог бы стать суперзвездой.

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