В Санкт-Петербурге умер тренер Николая Валуева

В Санкт-Петербурге на 64 году жизни умер заслуженный тренер России Валерий Дербин. У него остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле. Спасти его не удалось, информирует "Комсомольская правда".

Дербин был мастером спорта по греко-римской борьбе, мастером спорта по борьбе самбо.

– Я его очень давно знаю, – рассказал бывший чемпионом мира по боксу по версии WBA в супертяжелом весе Николай Валуев. – Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин.

Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали. К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Я его сам об этом попросил. Но в первую очередь он мне друг. Основная тренерская нагрузка лежала на других. Валерий Александрович тренировал моего старшего сына.