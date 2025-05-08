Определились все полуфиналисты пляжного чемпионата мира

В четверг, 8 мая, состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2025 по пляжному футболу.

Сборная Белоруссии одержала победу над Ираном (4:3), Сенегал в добавленное время победил Италию (4:3), Португалия обыграла Японию (7:6), а Бразилия разгромила Испанию (6:0).

Таким образом, пары полуфинала чемпионата мира выглядят следующим образом:

Белоруссия — Сенегал;

Португалия — Бразилия.

Победителем ЧМ по пляжному футболу-2024 является сборная Бразилии. Лучший результат белорусской команды — четвертое место на турнире 2024 года.