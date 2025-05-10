Пляжный футбол
10 мая, 18:10

Белоруссия победила Сенегал и впервые вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Алина Савинова

Сборная Белоруссии обыграла Сенегал в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу-2025. Матч завершился со счетом 5-2 (1:1, 3:0, 1:1).

Белорусская команда впервые в своей истории вышла в финал турнира. До этого лучшим результатом сборной на чемпионате мира было четвертое место в 2024 году.

За трофей Белоруссия поборется с победителем встречи Португалия — Бразилия, а Сенегал разыграет бронзовые медали с проигравшим в этой полуфинальной паре.

  • bvp

    Красавчики.

    10.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    крутотень)))

    10.05.2025

  • TORO

    Сенегал - очень крутая сборная в пляжном футболе. Респект, братья! Аплодисменты! :clap::clap::clap:

    10.05.2025

  • belaruss

    Да!!!!!! Браво Беларусь!! Теперь только не останавливаться на достигнутом и играть также как и сегодня в завтрашнем финале с Бразилией,за себя и за того парня, болельщики России,думаю, в курсе о чем я

    10.05.2025

