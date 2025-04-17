Россиянин Лихачев станет тренером сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025
«Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев войдет в штаб национальной команды Парагвая на чемпионате мира 2025 года.
Лихачев заявлен ассистентом главного тренера Хоакина Моласа. 46-летний специалист вместе со сборной России трижды выигрывал чемпионат мира.
Приглашение Лихачева свидетельствует о высоком уровне российской школы пляжного футбола и востребованности ее представителей», — сообщает пресс-служба сборной России.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 1 по 11 мая на Сейшельских островах. Парагвай в группе B встретится с Португалией, Ираном и Мавританией.
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