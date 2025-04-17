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17 апреля, 12:16

Россиянин Лихачев станет тренером сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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«Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев войдет в штаб национальной команды Парагвая на чемпионате мира 2025 года.

Лихачев заявлен ассистентом главного тренера Хоакина Моласа. 46-летний специалист вместе со сборной России трижды выигрывал чемпионат мира.

Приглашение Лихачева свидетельствует о высоком уровне российской школы пляжного футбола и востребованности ее представителей», — сообщает пресс-служба сборной России.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 1 по 11 мая на Сейшельских островах. Парагвай в группе B встретится с Португалией, Ираном и Мавританией.

Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
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