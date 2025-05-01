Сборная Белоруссии по пляжному футболу обыграла Сейшельские острова на чемпионате мира

Сборная Белоруссии по пляжному футболу одержала победу над командой Сейшельских островов в первом туре группового турнира чемпионата мира — 6:3.

Хет-трик у белорусов оформил Артемий Дрозд. По одному голу на счету Анатолия Рябкова, Игоря Брышцеля и Никиты Чайковского. У соперника отличились Терренс Амаде, Брэндон Лабросс и Реми Де Кетелаэр.

Сборная Белоруссии занимает второе место в группе A, уступая по разнице мячей Японии, с которой белорусы сыграют в следующем туре. Игра пройдет 3 мая.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит на Сейшельских островах с 1 по 11 мая.