1 мая, 19:20

Сборная Белоруссии по пляжному футболу обыграла Сейшельские острова на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Белоруссии по пляжному футболу одержала победу над командой Сейшельских островов в первом туре группового турнира чемпионата мира — 6:3.

Хет-трик у белорусов оформил Артемий Дрозд. По одному голу на счету Анатолия Рябкова, Игоря Брышцеля и Никиты Чайковского. У соперника отличились Терренс Амаде, Брэндон Лабросс и Реми Де Кетелаэр.

Сборная Белоруссии занимает второе место в группе A, уступая по разнице мячей Японии, с которой белорусы сыграют в следующем туре. Игра пройдет 3 мая.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит на Сейшельских островах с 1 по 11 мая.

  • bussel61

    По игре там должно было быть минимум 10-3! Ну нельзя так растранжиривать голевые моменты. Ну да ладно, первая игра, да ещё с хозяевами, надеемся, что дальше будет лучше! Вперёд, Беларусь!

    01.05.2025

