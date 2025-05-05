Сборная Белоруссия обыграла Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная Белоруссии по пляжному футболу обыграла команду Гватемалы в третьем туре группового этапа чемпионата мира — 12:3.

По четыре гола у белорусов забили Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, дублем отметился Владимир Устинович, также по голу забили Олег Гапон и Вадим Бокач.

Данный матч стал самым результативным в истории национальной команды Белоруссии по пляжному футболу.

Сборная Белоруссии одержала третью победу подряд на турнире и с 9 очками заняла первое место в группе, что обеспечивает ей проход в плей-офф.