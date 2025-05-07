Пляжный футбол
7 мая, 10:47

Лихачев рассказал, как помог сборной Парагвая на чемпионате мира по пляжному футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев участвовал в подготовке сборной Парагвая к чемпионату мира-2025.

«Буквально за восемь дней до старта чемпионата мира я присоединился к сборной Парагвая. Занимался тактическими моментами, дал много аналитики для главного тренера. Команда Парагвая сильно провела контрольные матчи перед чемпионатом мира, одержала три победы над участниками турнира. Но жеребьевка была крайне неблагосклонна к сборной Парагвая, выпали команды Португалии и Ирана, сборные совершенно иного уровня», — цитирует Лихачева ТАСС.

Сборная Парагвая заняла третье место в группе B на чемпионате мира-2025 и не сумела выйти в плей-офф. Южноамериканцы обыграли Мавританию (9:5), а также уступили Португалии (9:11) и Ирану (1:5).

Источник: ТАСС
В пляжном «Спартаке» заявили, что игроки не изъявили желания покинуть клуб

Сборная Белоруссии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

