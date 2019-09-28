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Франц Тост объяснил, почему Квят не выступит в квалификации «Гран-при России»

14:35
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Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что российский гонщик Даниил Квят не выступит в квалификации из-за необходимости замены силовой установки двигателя.

Россиянин вынужден был закончить сессию свободных заездов из-за поломки двигателя. Позже стало известно, что российский гонщик не выступит в квалификации.

— Нужно было произвести замену силовой установки, чтобы не рисковать, — объяснил Тост. — На эту замену требуется время. За тот промежуток, который у нас был между окончанием сессии и стартом квалификации сделать это было невозможно. Нам действительно очень жаль, что так получилось.

— Психологически Даниилу будет тяжело?

— Это действительно очень непростой момент. Но, по сути, у нас не было никакого другого выхода. Будем надеяться, что у него хватит сил побороться. (Мария Маркова)?

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