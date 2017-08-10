Трансферы "Зенита", победа "СЭ" в Лондоне и скандал в РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 10 августа.

ТРАНСФЕРЫ. От Ригони до Дзюбы. Кого еще купит и отпустит "Зенит"

После ничьей с "Уралом" главный тренер петербуржцев Роберто Манчини заявил, что сине-бело-голубым необходимо доукомплектовать команду. "СЭ" собрал информацию о возможных приобретениях и потерях клуба.

ГЕРОЙ. Журналист "СЭ" принес России победу!

Специальный корреспондент "СЭ" Владимир Иванов одержал убедительную победу в забеге среди журналистов на 800 метров и оказался единственным представителем нашей страны на чемпионате мира в Лондоне, кому удалось выступить в российской форме и финишировать с триколором!

СКАНДАЛ В РФПЛ. "Динамо" атакует судей

В среду в матче 5-го тура премьер-лиги "Динамо" в гостях уступило "Ростову" – 0:1. Единственный гол хозяева поля провели с пенальти – Тимофей Калачев отличился на 19-й минуте. Главный судья встречи Сергей Лапочкин назначил 11-метровый после падения в чужой штрафной хавбека дончан Хорена Байрамяна. Недовольные работой арбитров бело-голубые опубликовали острое заявление. Разбираемся, как до такого дошло.

ТАЛАНТ. Капризов продлил контракт с ЦСКА. Не стоило ли подождать?

20-летний нападающий Кирилл Капризов останется в армейском клубе до 2020 года. Рассуждаем о последствиях этого решения. А порассуждать тут есть о чем…

ЧМ. "У русских нет флага, но они все равно – классные"

Лондонский чемпионат мира бьет рекорды по популярности. Телетрансляции пользуются огромным спросом, цифры посещаемости сумасшедшие. Каждый день стадион битком на вечерней сессии и более чем наполовину заполнен даже на утренней, где финалов не проводится. Всего на чемпионат мира уже продано около 700 тысяч билетов – это почти в два раза больше, чем предыдущий рекорд, достигнутый в 2009 году в Берлине. Наталья МАРЬЯНЧИК делится впечатлениями от турнира.

ТАРАСОВ vs КУДРЯШОВ. "Жду тебя в любом ресторане Москвы! Разберемся как мужики"

Инстаграм-история общения двух игроков сборной России. Как "поссорились" полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов и защитник "Рубина" Федор Кудряшов.

ИНТЕРВЬЮ. Почему "новый Малкин" вернулся в Россию

Новичок ЦСКА, который еще несколько лет назад считался одним из самых талантливых юниоров мирового хоккея, рассказал "СЭ" о переходе в армейский клуб, работе с Патриком Руа и сравнениях с Евгением Малкиным.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".