Виталий Мутко: "Нужно спокойнее относиться к продаже подаренного за победу на Играх-2016 автомобиля"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что надо спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать автомобиль, который был подарен ей за победу на Олимпийских играх-2016. В четверг один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей. Продавец сообщил, что это автомобиль члена сборной России по синхронному плаванию.

– Надо к этому спокойно относиться, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это материальный подарок, который сделал Фонд поддержки олимпийцев. Это собственность спортсменов, и каждый сам волен выбирать, что с этим делать. Не думаю, что нужно устраивать из этого дискуссию.