Виталий Мутко: "Нужно спокойнее относиться к продаже подаренного за победу на Играх-2016 автомобиля"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что надо спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать автомобиль, который был подарен ей за победу на Олимпийских играх-2016. В четверг один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей. Продавец сообщил, что это автомобиль члена сборной России по синхронному плаванию.
– Надо к этому спокойно относиться, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это материальный подарок, который сделал Фонд поддержки олимпийцев. Это собственность спортсменов, и каждый сам волен выбирать, что с этим делать. Не думаю, что нужно устраивать из этого дискуссию.
spb60
Вы напишите еще как они потратили призовые деньги , на шмотки или клубы... на себя посмотрите!
19:20
Thomas_Boy
Мне вот Буш в свое время кадиллак презентовал. Так я из презрения к пиндосам его вообще топором порубал. А потом поджег. А до этого два раза плюнул на водительское сидение. Не нужны нам, русским, пиндосовские подарки.
19:19
Andrewxyz
Мутко спокоен, он купит)))
19:14
Снежик
Не у всех есть права, не у всех есть хороший гараж для такой машины. И не все с мечтой водить, пусть даже и хорошую тачку.
18:55
spb60
А в чем криминал??? Это такая новость, что ее надо везде печатать??? Продала и что??? Обязана хранить и передовать по наследству детям??? Давайте её так как Кокорина и Мамаева опустим, ума та хватит писать больше не о чем...
18:54
Снежик
В чем проблема, вапще не понятно. Не всем нужны личные колеса, тем более девушкам молодым. Купит на те же деньги себе жилье хорошее.
18:53