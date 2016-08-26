18:42 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Виталий Мутко: "Нужно спокойнее относиться к продаже подаренного за победу на Играх-2016 автомобиля"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что надо спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать автомобиль, который был подарен ей за победу на Олимпийских играх-2016. В четверг один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей. Продавец сообщил, что это автомобиль члена сборной России по синхронному плаванию.

– Надо к этому спокойно относиться, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это материальный подарок, который сделал Фонд поддержки олимпийцев. Это собственность спортсменов, и каждый сам волен выбирать, что с этим делать. Не думаю, что нужно устраивать из этого дискуссию.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160826/1049109518.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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spb60

Вы напишите еще как они потратили призовые деньги , на шмотки или клубы... на себя посмотрите!

19:20

Thomas_Boy

Мне вот Буш в свое время кадиллак презентовал. Так я из презрения к пиндосам его вообще топором порубал. А потом поджег. А до этого два раза плюнул на водительское сидение. Не нужны нам, русским, пиндосовские подарки.

19:19

Andrewxyz

Мутко спокоен, он купит)))

19:14

Снежик

Не у всех есть права, не у всех есть хороший гараж для такой машины. И не все с мечтой водить, пусть даже и хорошую тачку.

18:55

spb60

А в чем криминал??? Это такая новость, что ее надо везде печатать??? Продала и что??? Обязана хранить и передовать по наследству детям??? Давайте её так как Кокорина и Мамаева опустим, ума та хватит писать больше не о чем...

18:54

Снежик

В чем проблема, вапще не понятно. Не всем нужны личные колеса, тем более девушкам молодым. Купит на те же деньги себе жилье хорошее.

18:53

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