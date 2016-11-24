Яна Егорян: "Выиграла золото в Рио, потому что ем в 3 часа ночи"

Российская фехтовальщица Яна Егорян отметила, что не соблюдает спортивный режим. По словам спортсменки, выиграть золотую медаль Рио-2016 ей помогло то, что она есть в 3 часа ночи. В финале турнира саблисток на Олимпиаде-2016 Егорян обыграла Софью Великую со счетом 15:14. Кроме того, она завоевала золото в командных соревнованиях.

- Я выросла в обычной семье. Мелочь собирала, чтобы наскрести на хлеб, - приводит пресс-служба ОКР слова Егорян. - Люди об этом должны знать. Те, у которых не все так гладко, чтобы они тоже могли стать чемпионами. Актерские данные? Это первое что нужно в фехтовании. В юности я за счет этого только и выигрывала. Чего я только там не вытворяла. Делала вид, что я в обмороке падаю. Мне воды несли, судьям глазки строила, отвлекала.

Я не профессионал в плане питания, сна. Живу, как хочу. В 3 часа ночи я просыпаюсь и ем. От этого получаю наслаждение. Если бы я в 3 часа ночи не ела, то вряд ли бы выиграла Олимпийские игры.