Граф смотрела забег Ворониной по телевизору и кричала на нее

Двукратный призер Олимпиады в конькобежном спорте Ольга Граф рассказала, что эмоционально болела за Наталью Воронину на Играх в Пхенчхане. Воронина завоевала бронзу в забеге на 5000 м.

- Мы здесь все очень радуемся, я смотрела, кричала, видно было, что Наташа терпит, и поддерживала ее, - цитирует "Р-Спорт" Граф. - Кричала: делай что хочешь, нам нужна эта медаль! И она справилась, хоть было тяжело, дотерпела, добежала. Ей и Мартине Сабликовой помогло то, что они бежали вместе. Она прочувствовала старт с Мартиной на 3 км, да они и раньше вместе стартовали. Психологически опять же комфортно - Мартина поддерживала нас в эти сложные времена. Мы все невероятно счастливы этой медали, и эмоции через край.

Напомним, что Ольга Граф получила допуск к Олимпиаде-2018, но отказалась ехать на Игры.