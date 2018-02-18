Александр Легков: "Серебро российских лыжников равносильно победе"

Олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков отметил, что серебряная медаль, завоеванная российскими лыжниками в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане, равносильна победе. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

- Это серебро равносильно победе. Получается, сохранили серебро, завоеванное на Олимпиаде в Сочи. Конечно, хотелось большего, и сегодня это было возможно, но ничего страшного, - цитирует ТАСС Легкова. - Видно было, что все четверо работали прекрасно, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже.

То, что делают молодые, это лучшее, что может быть в лыжных гонках на этой Олимпиаде. Ребята - молодцы, все отработали на сто процентов. Это замечательная победа, победа для всей страны.

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