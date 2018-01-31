14:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Никита Трегубов: "Не надо разлада"

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Встреча Владимира Путина и сборной Олимпийских атлетов из России.Российские олимпийцы у Путина. Live!

 

Российский скелетонист Никита Трегубов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным призвал болельщиков воздержаться от провокационных действий во время Олимпиады в Пхенчхане.

- Хочу сказать им, чтобы они внутри страны не делали разлада. Чтобы все нормально было. Не все понимают всей сути. Надо сплоченными быть. Когда внутри разлад – это неправильно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shur

морпех Конечно не надо разлада.если 80 - 88 % против поездки на ОИ________________ А что, проходил референдум всероссийский? И почему только 80-88. а не 90-98

15:30

морпех

shur/////Сам подумай,88% должны пойти на уступки......или 12% и это с учётом всех(!!!)кроме Ольги Граф спортсменов,их семей ,тренеров,журналистов,чиновников...?

15:29

морпех

Конечно не надо разлада.если 80 - 88 % против поездки на ОИ,значит остаются только сами спортсмены,их семьи,ну и неадекваты.....И просто дураки болеть за тех,кто пришёл на встречу с Президентом (!!!)страны уже(!!!!!)в серой робе!.,без флага ...

15:27

shur

dv2205 такой молодой а уже космополит - нах такие спортсмены не помнящие родства_______________ Тебя же по-человечески просили: не надо разлада. И ты, псевдопатриот, такой не нужен.

14:49

dv2205

такой молодой а уже космополит - нах такие спортсмены не помнящие родства

14:45