Никита Трегубов: "Не надо разлада"

Российский скелетонист Никита Трегубов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным призвал болельщиков воздержаться от провокационных действий во время Олимпиады в Пхенчхане.

- Хочу сказать им, чтобы они внутри страны не делали разлада. Чтобы все нормально было. Не все понимают всей сути. Надо сплоченными быть. Когда внутри разлад – это неправильно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)