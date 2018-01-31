Никита Трегубов: "Не надо разлада"

Российский скелетонист Никита Трегубов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным призвал болельщиков воздержаться от провокационных действий во время Олимпиады в Пхенчхане.
- Хочу сказать им, чтобы они внутри страны не делали разлада. Чтобы все нормально было. Не все понимают всей сути. Надо сплоченными быть. Когда внутри разлад – это неправильно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Обращение олимпийского атлета из России Никиты Трегубова (скелетон, претендент на медаль) к болельщикам: "Не надо разлада!" #ОАР #Олимпиада2018 pic.twitter.com/6J0IyebS5q– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 31 января 2018 г.
shur
морпех Конечно не надо разлада.если 80 - 88 % против поездки на ОИ________________ А что, проходил референдум всероссийский? И почему только 80-88. а не 90-98
15:30
морпех
shur/////Сам подумай,88% должны пойти на уступки......или 12% и это с учётом всех(!!!)кроме Ольги Граф спортсменов,их семей ,тренеров,журналистов,чиновников...?
15:29
морпех
Конечно не надо разлада.если 80 - 88 % против поездки на ОИ,значит остаются только сами спортсмены,их семьи,ну и неадекваты.....И просто дураки болеть за тех,кто пришёл на встречу с Президентом (!!!)страны уже(!!!!!)в серой робе!.,без флага ...
15:27
shur
dv2205 такой молодой а уже космополит - нах такие спортсмены не помнящие родства_______________ Тебя же по-человечески просили: не надо разлада. И ты, псевдопатриот, такой не нужен.
14:49
dv2205
такой молодой а уже космополит - нах такие спортсмены не помнящие родства
14:45