16:48 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Задержан убийца чемпиона мира по кикбоксингу

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Сотрудники полиции Москвы по горячим следам раскрыли убийство двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, информирует официальный сайт МВД России. Имя погибшего не уточняется.

Убийцей оказался знакомый спортсмена – 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона. По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве. В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил при себе незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся.

Сотрудниками столичной полиции было установлено, что подозреваемый сразу же забронировал билет на самолет. Подозреваемый силами сотрудников ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево был снят с борта самолета, следовавшего в Баку, и задержан.

Дополнительная информация

https://мвд.рф/news/item/8875111/

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