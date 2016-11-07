Задержан убийца чемпиона мира по кикбоксингу

Сотрудники полиции Москвы по горячим следам раскрыли убийство двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, информирует официальный сайт МВД России. Имя погибшего не уточняется.

Убийцей оказался знакомый спортсмена – 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона. По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве. В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил при себе незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся.

Сотрудниками столичной полиции было установлено, что подозреваемый сразу же забронировал билет на самолет. Подозреваемый силами сотрудников ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево был снят с борта самолета, следовавшего в Баку, и задержан.