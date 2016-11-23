Подробности убийства российского чемпиона мира по кикбоксингу в Германии

Полиция пока затрудняется назвать причины убийства российского кикбоксера Мусы Мусалаева, информируют немецкие СМИ. Прорабатываются версии по всем направлениям, создана следственная группа из 25 человек.

Отмечается, что преступление может быть не связано со спортивным прошлым Мусалаева и могло быть совершено на почве ревности. Известно лишь, что убийца в маске скрылся на уже заведенном автомобиле "Мерседес". Как сообщил шеф полиции Юрген Швайцер, нет никакой информации о том, что убитый имел связи с русской мафией. По горячим следам ничего другого пока выяснить не удалось.

Отмечается, что похожее убийство произошло в апреле этого года, когда был застрелен 35-летний владелец одной из школ единоборств Штутгарта. Убийство также произошло рядом с домом, а преступник сбежал. Назначено вознаграждение за его поимку в размере 10 тысяч евро.

Напомним, многократный чемпион мира по кикбоксингу Мусалаев был застрелен в Ной-Ульме. Убийство произошло в пятницу, 18 ноября, около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в российского спортсмена у подъезда его дома.