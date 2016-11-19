Чемпион UFC в полулегком весе Конор Макгрегор свой следующий бой проведет не раньше мая 2017 года, так как его девушка Ди Девлин беременна. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт. В своем последнем поединке Макгрегор на турнире UFC 205 победил американца Эдди Альвареса и стал первым в истории организации бойцом, владеющим двумя чемпионскими поясами в разных весовых категориях одновременно.

– Макгрегор не будет драться раньше мая. Его девушка переживает, когда Конор дерется, – цитирует Уайт ESPN. – Он же не хочет подвергать ее лишнему стрессу. Он должен получить перерыв, ведь дрался не переставая. Думаю, ничего плохого не произойдет, и это пойдет на пользу не только ему, но его девушке и ребенку.