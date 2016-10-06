13:40 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Дмитрий Песков: "Нокаутирование ребенка в прямом эфире - повод для расследования органами надзора"

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участие детей в турнире по смешанным единоборствам, состоявшемся в Чечне, - повод для расследования органами надзора. Во вторник в поединках на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном приняли участие трое детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 

10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам провели показательные поединки со сверстниками и одержали победы. Ахмад Кадыров отправил в нокаут своего соперника Дамира Шевхужева из Сочи уже на 14-й секунде боя.

- Если это показывали по телевизору, если соответствует действительности, то наверное, нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире - это повод, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием, - цитирует ТАСС Пескова.

Отметим, что согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. До 17 лет спортсмены должныприменять защитную амуницию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavrentev01

Так речь то не о самом накаутировании, а скорее - несоблюдении правил (возраст и экиперовка). СЭ, не занимайтесь подменой понятий

14:02

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