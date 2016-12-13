Тони Фергюсон - Хабибу Нурмагомедову: "Ты чересчур много болтаешь"

Американский боец Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову в боязни подписания контракта на бой. По его словам, он был готов сделать это в январе, а россиянин стал слишком много говорить.

Я был готов к этому в январе, - написал Фергюсон на своей странице в твитере. - В прошлом бою соперник выбил из тебя слишком много песка. Ты чересчур много болтаешь.

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсону: "Не переживай, я убью тебя быстро"