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Тони Фергюсон - Хабибу Нурмагомедову: "Ты чересчур много болтаешь"

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Американский боец Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову в боязни подписания контракта на бой. По его словам, он был готов сделать это в январе, а россиянин стал слишком много говорить.

Я был готов к этому в январе, - написал Фергюсон на своей странице в твитере. - В прошлом бою соперник выбил из тебя слишком много песка. Ты чересчур много болтаешь.

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсону: "Не переживай, я убью тебя быстро" 

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