Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсону: "Не переживай, я убью тебя быстро"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что американец Тони Фергюсон отказывается подписывать контракт на проведение поединка. Нурмагомедов, который является первым претендентом на чемпионский пояс UFC, пообещал быстро расправиться с соперником.

- Привет, цыпленок Тони, - написал Нурмагомедов на своей странице в твиттере. - Это все твои гангстерские слова, но почему ты не хочешь подписать контракт? Не переживай, я убью тебя быстро.

Напомним, что действующим чемпионом в легком весе является Конор Макгрегор. При этом боец не будет выходить на ринг до мая 2017 года. Ирландец взял перерыв в выступлениях в связи с беременностью своей жены.