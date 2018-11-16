Мейвезер - Нурмагомедову: "Бой пройдет по моим правилам"

Флойд Мейвезер-младший заявил, что не намерен проводить поединок по правилам MMA против Хабиба Нурмагомедова. 41-летний американец настаивает на том, что бой пройдет по боксерским правилам.

– Глава UFC Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов хотят провести бой в октагоне, – приводит TMZ слова Мейвезера-младшего. – Я хочу спросить у них, зарабатывал ли российский спортсмен в UFC девятизначную сумму? Если нет, то пускай слушает меня. Сейчас Мейвезер является главным! Это мой путь и мои правила!

Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года после возвращения с пенсии против чемпиона UFC Конора Макгрегора (победа техническим нокаутом в 10-м раунде).