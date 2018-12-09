Макс Холлоуэй – о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым: "Моя ниша – наносить поражения непобедимым"

Американский боец MMA Макс Холлоуэй заявил после победы над Брайаном Ортегой на турнире UFC 231, что его интересует поединок с Хабибом Нурмагомедовым. 27-летний американец защитил титул чемпиона в полулегком весе в Торонто (Канада).
Нурмагомедов должен был драться с Холлоуэем в апреле нынешнего года, но поединок не состоялся, потому что американец не смог пройти медицинское обследование.
– Хабиб Нурмагомедов – непобедимый боец. У меня есть определенная ниша – я наношу непобедимым первое поражение. Этот бой интригует меня, – приводит слова Холлоуэя MMAFighting.
В 2017 году Холлоуэй одолел непобедимого на тот момент Жозе Алду и завоевал титул бесспорного чемпиона UFC в полулегком весе.
Holloway: Khabib is an undefeated fighter. I have this niche – I give undefeated fighters their first loss. That fight would intrigue me. #UFC231– MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 декабря 2018 г.