Лобов пообещал подраться с Тухуговым - и ради этого готов уйти из UFC

Боец команды Конора Макгрегора Артем Лобов заявил, что у него были предложения уйти из UFC, но он остался только ради боя с Зубайрой Тухуговым. Он добавил, что это для него – личное дело.

– Это был единственный бой, который тут имел смысл. Мне не важно, сколько мне заплатят за другие бои. А теперь они отменяют бой? Нет, я буду бороться, чтобы бой все же состоялся. И мы его проведем. Если не в UFC, то в другом промоушне.

– Вы близки к уходу из UFC?

– Да, у меня есть предложение от промоушна в России и еще одного не из России. При этом я пока не разговаривал из другими лигами смешанных единоборств. Уверен, что и там ко мне будет интерес.

"Все началось, когда Хабиб назвал Конора курицей"