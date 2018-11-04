Кормье задушил Льюиса. Видео

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса удушающим приемом во втором раунде. Поединок состоялся в рамках шоу UFC 230 в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".
Takedown No. 1 ✅#UFC230 @DC_MMA pic.twitter.com/GeTNAwoV3H– UFC (@ufc) 4 ноября 2018 г.
Для Кормье это была первая защита титула в тяжелом весе. Он является первым бойцом, которому удалось защитить два пояса. Кроме тяжелого веса, американец обладает трофеем в полутяжелой категории.
Cormier taps Lewis in the 2nd round! Wow!! @DC_MMA #UFC230 pic.twitter.com/faK1qgcDEK– UFC (@ufc) 4 ноября 2018 г.
Эта победа стала для спортсмена из США 22-й в ММА при одном поражении.
Загрузка...