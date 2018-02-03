Конор Макгрегор: "Настал черед Мейвезера выйти на бой по правилам MMA"

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил мнение, что американский боксер Флойд Мейвезер должен принять вызов и встретится с ним по правилам смешанных единоборств. Напомним, что их недавний бой по правилам бокса завершился победой американца техническим нокаутом в 10 раунде. Последнее время ходят слухи о возможном участии Мейвезера, который завершил карьеру, в бою MMA.

– Эта затея будет преследовать его всю жизнь, если он этого не сделает, – приводит слова Макгрегора boxingscene.com. – Я в свое время сказал, что сделаю это (выйду на ринг), и я вышел. Теперь настал его черед.