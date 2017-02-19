Емельяненко извинился перед зрителями за отмену боя с Митрионом

Российский боец ММА Федор Емельяненко выступил перед зрителями, которые собрались в Сан-Хосе на турнир Bellator 172. Бой Последнего Императора с американцем Мэттом Митрионом был отменен из-за болезни его соперника. У Митриона нашли камни в почках.

- Добрый вечер, дорогие друзья, - заявил Емельяненко. - Мне очень жаль, что я не могу выступить сегодня. Мы с Мэттом активно готовились к бою, но из-за здоровья он не смог выйти. В ближайшее время Bellator сообщит, на какую дату перенесен бой. Надеюсь, я еще вас порадую.