Денис Гольцов: "Кокорина и Мамаева казнить надо"

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Футболисты находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять, - сказал Гольцов. (Михаил Потапов)