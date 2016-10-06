Адам Делимханов: "Емельяненко придется ответить за слова в адрес моих племянников"

Депутат Госдумы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что Федор Емельяненко не имеет права осуждать организаторов Гран-при WFCA "Ахмат" за проведение боев по правилам MMA с участием детей. Также он отметил, что любому человеку придется отвечать за слова в адрес его племянников, которые как раз и выступали в Грозном.

– Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения, – написал в своем профиле в Instagram Делимханов. – Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника.



Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин. Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям.



Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Хочу со всей ответственностью официально заявить, что мы проводили, проводим и всегда будем проводить те поединки, которые считаем нужными, не нарушая нормативно-правового регламента организации спортивных мероприятий. А Феде я советую основательно изучить российские законы, ознакомиться с понятиями спортивной этики, чести и достоинства.



Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, – это показатель твоей трусости. В заключение отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников.