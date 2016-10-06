Адам Делимханов: "Емельяненко придется ответить за слова в адрес моих племянников"

Депутат Госдумы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что Федор Емельяненко не имеет права осуждать организаторов Гран-при WFCA "Ахмат" за проведение боев по правилам MMA с участием детей. Также он отметил, что любому человеку придется отвечать за слова в адрес его племянников, которые как раз и выступали в Грозном.
– Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения, – написал в своем профиле в Instagram Делимханов. – Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника.
Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин. Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям.
Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Хочу со всей ответственностью официально заявить, что мы проводили, проводим и всегда будем проводить те поединки, которые считаем нужными, не нарушая нормативно-правового регламента организации спортивных мероприятий. А Феде я советую основательно изучить российские законы, ознакомиться с понятиями спортивной этики, чести и достоинства.
Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, – это показатель твоей трусости. В заключение отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников.
Ассаламу алайкум, дорогие друзья! Есть информация о том, что президент Союза ММА России Емельяненко сделал заявление, в котором раскритиковал проведение детских показательных боёв на Международном турнире "Grand Prix Akhmat 2016" в Грозном. Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения. Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Всё мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника. Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не даёт объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин. Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Хочу со всей ответственностью официально заявить, что мы проводили, проводим и всегда будем проводить те поединки, которые считаем нужными, не нарушая нормативно-правового регламента организации спортивных мероприятий. А Феде я советую основательно изучить российские законы, ознакомиться с понятиями спортивной этики, чести и достоинства. Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, - это показатель твоей трусости. В заключении отмечу, кем бы ни был человек, ему придётся отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих ПЛЕМЯННИКОВ! АЛЛАХУ АКБАР!💪☝️️
паоло росси
я бы с удовольствием оставил комментарий, но меня любо потрут, либо смелые парни убьют
16:38
ALEX Spartacus
И это высказывания депутата гос. думы! Без комментариев.
16:34
rashlim
tryam, дайте человеку хоть день рождения отметить спокойно.
16:01
Айртон
Емельяненко уже показал пример детям по каким правилам надо проводить бои.)) На примере позорного боя со своим братцем!))
16:00
edgar84
по-моему этих феодалов пора ставить на место! Показательное избиение Кадыровыми обычных парней! Такие наглые выпады в сторону Емельяненко недопустимы, и об этом должен сказать сам президент, чтобы не повадно было оскорблять Федю
15:56
Тополь-М
Интересно, это чудо Пескову тоже с угрозами уже позвонило?
15:41
Vlаdimir
tryam - по моему только один человек может решить этот конфликт. Он и решит, тем более что пресс-секретарь уже сделал заявление. Ну а если по теме, то, наверное, подготовка бойцов должна вестись с детства, но проводить бои можно с какими-то ограничениями, как уже многие говорили. Может в специальной экипировке и тогда всей этой перепалки сейчас бы не было.
15:34
tryam
по моему только один человек может решить этот конфликт
15:28