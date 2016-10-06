15:16 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Адам Делимханов: "Емельяненко придется ответить за слова в адрес моих племянников"

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Депутат Госдумы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что Федор Емельяненко не имеет права осуждать организаторов Гран-при WFCA "Ахмат" за проведение боев по правилам MMA с участием детей. Также он отметил, что любому человеку придется отвечать за слова в адрес его племянников, которые как раз и выступали в Грозном.

 
Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

– Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения, – написал в своем профиле в Instagram Делимханов. – Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника.

Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин. Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям.

Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Хочу со всей ответственностью официально заявить, что мы проводили, проводим и всегда будем проводить те поединки, которые считаем нужными, не нарушая нормативно-правового регламента организации спортивных мероприятий. А Феде я советую основательно изучить российские законы, ознакомиться с понятиями спортивной этики, чести и достоинства.

Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, – это показатель твоей трусости. В заключение отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников.

 

Ассаламу алайкум, дорогие друзья! Есть информация о том, что президент Союза ММА России Емельяненко сделал заявление, в котором раскритиковал проведение детских показательных боёв на Международном турнире "Grand Prix Akhmat 2016" в Грозном. Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения. Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо. Всё мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника. Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не даёт объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин. Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Хочу со всей ответственностью официально заявить, что мы проводили, проводим и всегда будем проводить те поединки, которые считаем нужными, не нарушая нормативно-правового регламента организации спортивных мероприятий. А Феде я советую основательно изучить российские законы, ознакомиться с понятиями спортивной этики, чести и достоинства. Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, - это показатель твоей трусости. В заключении отмечу, кем бы ни был человек, ему придётся отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих ПЛЕМЯННИКОВ! АЛЛАХУ АКБАР!💪☝️️

Фото опубликовано АЛЛАХУ АКБАР!!! (@delimkhanov95) Окт 6 2016 в 2:55 PDT

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КОММЕНТАРИИ (8)
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паоло росси

я бы с удовольствием оставил комментарий, но меня любо потрут, либо смелые парни убьют

16:38

ALEX Spartacus

И это высказывания депутата гос. думы! Без комментариев.

16:34

rashlim

tryam, дайте человеку хоть день рождения отметить спокойно.

16:01

Айртон

Емельяненко уже показал пример детям по каким правилам надо проводить бои.)) На примере позорного боя со своим братцем!))

16:00

edgar84

по-моему этих феодалов пора ставить на место! Показательное избиение Кадыровыми обычных парней! Такие наглые выпады в сторону Емельяненко недопустимы, и об этом должен сказать сам президент, чтобы не повадно было оскорблять Федю

15:56

Тополь-М

Интересно, это чудо Пескову тоже с угрозами уже позвонило?

15:41

Vlаdimir

tryam - по моему только один человек может решить этот конфликт. Он и решит, тем более что пресс-секретарь уже сделал заявление. Ну а если по теме, то, наверное, подготовка бойцов должна вестись с детства, но проводить бои можно с какими-то ограничениями, как уже многие говорили. Может в специальной экипировке и тогда всей этой перепалки сейчас бы не было.

15:34

tryam

по моему только один человек может решить этот конфликт

15:28

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