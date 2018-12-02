Абдулманап Нурмагомедов: "Хабибу лучше биться с Мейвезером или Макргегором, чем с Фергюсоном"

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сказал, что команду Хабиба не устраивает предложение по бою с Тони Фергюсоном. Он отметил, что поединок с боксером Флойдом Мейвезером или реванш с Конором Макгрегором - более предпочтительные варианты.

- У того, кто говорит про бой с Фергюсоном, предложение - 3-5 млн долларов, - сказал специалист. - А у нас есть [предложения за] 30-50 млн и до 100 млн. Думаю, что с Мейвезером - лучше [чем поединок с Фергюсоном], матч-реванш с Конором - лучше, с Сен-Пьером - лучше. А потом можем и с ним [Фергюсоном] подраться. Даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем с Фергюсоном, - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС. - Команды Хабиба и Диаса встречались между собой, были потасовки и прочее. Если их сейчас свести, будет не меньше ажиотажа, они могут раскачать даже без рекламы. Мы рассматриваем Фергюсона, со спортивной составляющей он нам интересен. Очень приятно, что он готов, но мы собирались драться с ним четыре раза. Получилось так, как получилось. Надеюсь, что мы еще встретимся.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов из-за потасовки после победы над Конором Макгрегором временно отстранен. 10 декабря меру наказания определит атлетическая комиссия штата Невада.