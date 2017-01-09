Вячеслав Колосков: "Хотим в финальном турнире чемпионата мира Андорру? Получим!"

Проект об укрупнении финальных турниров чемпионатов мира и перспективы одобрения этой инициативы в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал почетный президент РФС, почетный член ФИФА Вячеслав Колосков.

- Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира, - сказал Колосков. - Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?

- Допустим, США и Китай.

- Это только два "монстра". Но даже им придется строить стадионы.

- Кроме того, президент ФИФА ратует за проведение чемпионата в нескольких странах.

- Уже решено, что в 2020 году пройдет нечто непонятное, что я даже чемпионатом Европы назвать не могу. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого! Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится.

- Больше матчей - выше прибыль. В ФИФА уже подсчитали, что при 48 командах-участницах смогут заработать в 2026 году примерно на 640 миллионов долларов больше, чем в 2018-м.

- На первом месте, все-таки, должен быть футбол. Добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Учли ли все это при подсчетах или прикинули только собственную прибыль? Как знать, возможно, она на поверку и несущественна в масштабах ФИФА.

- Каковы, на ваш взгляд, шансы на одобрение проекта, предложенного самим президентом?

- Конгресс его, конечно, принял бы. Это выгодно всяким нижним и верхним каледониям. В Совете, однако, который во многом сформирован еще при Блаттере, могут прозвучать возражения. Давно говорил: надо наложить в ФИФА табу на всякие структурные изменения сроком на восемь лет. Следует уделять первостепенное внимание действительно развитию футбола, а не бесконечному реформированию. (Александр ПРОСВЕТОВ)