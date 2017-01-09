09:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Вячеслав Колосков: "Хотим в финальном турнире чемпионата мира Андорру? Получим!"

0
0
0
2

Проект об укрупнении финальных турниров чемпионатов мира и перспективы одобрения этой инициативы в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал почетный президент РФС, почетный член ФИФА Вячеслав Колосков

 
Скоро мы увидим больше африканских команд на ЧМ?Реформы Инфантино: ставка на высокодоходный гигантизм

- Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира, - сказал Колосков. - Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?

- Допустим, США и Китай.

- Это только два "монстра". Но даже им придется строить стадионы.

- Кроме того, президент ФИФА ратует за проведение чемпионата в нескольких странах.

- Уже решено, что в 2020 году пройдет нечто непонятное, что я даже чемпионатом Европы назвать не могу. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого! Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится.

- Больше матчей - выше прибыль. В ФИФА уже подсчитали, что при 48 командах-участницах смогут заработать в 2026 году примерно на 640 миллионов долларов больше, чем в 2018-м.

- На первом месте, все-таки, должен быть футбол. Добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Учли ли все это при подсчетах или прикинули только собственную прибыль? Как знать, возможно, она на поверку и несущественна в масштабах ФИФА.

- Каковы, на ваш взгляд, шансы на одобрение проекта, предложенного самим президентом?

- Конгресс его, конечно, принял бы. Это выгодно всяким нижним и верхним каледониям. В Совете, однако, который во многом сформирован еще при Блаттере, могут прозвучать возражения. Давно говорил: надо наложить в ФИФА табу на всякие структурные изменения сроком на восемь лет. Следует уделять первостепенное внимание действительно развитию футбола, а не бесконечному реформированию. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Опрос

Какое количество участников оптимально для финальной части чемпионата мира?
голосовать
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

RoyalHunter

Проба положительна Так европе то дополнительных мест, судя по всему, не обломится. Так что не будем мы попадать на ЧМ как и раньше. Как, к слову, и андорра. Зато таиланды и малые и средние каледонии, безусловно, получат шанс сыграть с полуосновой Германии или Бразилии

10:45

Проба положительна

Сказал бы спасибо!! Россия хоть на ЧМ попадать будет!! А то уровень стремится к Андорре семимильными шагами!!

10:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ