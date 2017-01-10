Совет ФИФА одобрил расширение ЧМ до 48 участников

Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует пресс-служба организации. Сообщается, что уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.

48 команд на чемпионате мира: ФИФА точно в плюсе. А футбол? //

Чемпионат мира-48 // Реформы Инфантино: ставка на высокодоходный гигантизм