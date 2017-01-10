12:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Совет ФИФА одобрил расширение ЧМ до 48 участников

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Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует пресс-служба организации. Сообщается, что уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.

48 команд на чемпионате мира: ФИФА точно в плюсе. А футбол? //
Чемпионат мира-48 // Реформы Инфантино: ставка на высокодоходный гигантизм

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КОММЕНТАРИИ (3)
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maximum080

от бабла у некоторых черепушку вскрывает капитально

12:54

saiga

Со спортивной точки зрения полная глупость. Резко упадет общий соревновательный уровень финального турнира чемпионата Мира. Отборочные турниры превратятся в профанацию, что уже было продемонстрированно в Европе в ходе отбора га чемпионат Старого Света 2016 года. Если ФИФА будет гнаться только за доходами сейчас, то потеряет качество футбола и зрительский интерес, что принесет гораздо большие потери (и финансовые в том числе) в дальнейшем.

12:53

playto

16 по 3? почему бы не 48 групп по одной команде? тогда выходить с первого места регулярно будем

12:50

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