Совет ФИФА одобрил расширение ЧМ до 48 участников

Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует пресс-служба организации. Сообщается, что уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.
48 команд на чемпионате мира: ФИФА точно в плюсе. А футбол? //
Чемпионат мира-48 // Реформы Инфантино: ставка на высокодоходный гигантизм
maximum080
от бабла у некоторых черепушку вскрывает капитально
12:54
saiga
Со спортивной точки зрения полная глупость. Резко упадет общий соревновательный уровень финального турнира чемпионата Мира. Отборочные турниры превратятся в профанацию, что уже было продемонстрированно в Европе в ходе отбора га чемпионат Старого Света 2016 года. Если ФИФА будет гнаться только за доходами сейчас, то потеряет качество футбола и зрительский интерес, что принесет гораздо большие потери (и финансовые в том числе) в дальнейшем.
12:53
playto
16 по 3? почему бы не 48 групп по одной команде? тогда выходить с первого места регулярно будем
12:50