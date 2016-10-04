Леонардо Бонуччи: "Сборная Испании является фаворитом группы G"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в преддверии второго матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Испании отметил, что соперник на данный момент представляет более грозную силу, чем "Скуадра адзурра". По словам 29-летнего итальянца, испанцы являются фаворитами группы G.

– В испанской сборной собраны высококлассные игроки, – цитирует Football Italia Бонуччи. – Для того, чтобы понять реальную силу наших ближайших соперников, достаточно взглянуть на их состав. На мой взгляд, команда Хулена Лопетеги является фаворитом нашей группы. Для того, чтобы помешать испанской сборной, мы должны играть в ультрасовременный и очень быстрый футбол.

Ты можешь провести против испанцев два невероятных матча, но если вдруг потеряешь очки в очных встречах с Молдавией или Македонией, – испанцы непременно воспользуются осечкой.

Соперник будет сверхмотивирован и наверняка захочет взять реванш за поражение на чемпионате Европы. 6 октября мы должны показать на поле нечто большее, чем в матче со сборной Израиля. Безусловно, предстоящая встреча не станет решающей, однако для того, чтобы наш путь на чемпионат мира в Россию оказался как можно менее сложным, послезавтра мы должны побеждать.

Напомним, соперники встречались в 1/8 финала чемпионата Европы 2016, – противостояние завершилось победой итальянцев (2:0). Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между командами Италии и Испании состоится 6 октября. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.