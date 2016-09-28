14:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Китай хочет провести ЧМ-2030

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Вице-президент Федерации футбола Китая Чжань Цзянь надеется, что в его стране в 2030 году пройдет чемпионат мира. Ему хотелось бы, чтобы мировое первенство прошло в 2026 году, но из-за правил ФИФА это невозможно.

- У всех футбольных болельщиков Китая есть мечта - проведение чемпионата мира в нашей стране, - цитирует L'Equipe Цзяня. - Согласно уставу, нам будет очень трудно получить право на проведение ЧМ в 2026 году. Тем не менее надеюсь, что это случится как можно раньше, но мы уважаем правила ФИФА.

Напомним, международная федерация футбола старается чередовать конфедерации, принимающие чемпионаты мира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Я думаю, что к 2030 году на планете останется один сплошной Китай.

14:37

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