Куртуа сравнил с бутылкой кетчупа матч Бельгии с Новой Зеландией: «Стоит открыть — и уже не остановить»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча против Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Мы не сомневались в себе после пропущенного гола. Конечно, жаль было пропустить. Мы знали, что соперник опасен при стандартных положениях, поэтому неприятно, что в концовке сами позволили им заработать столько угловых. Но в итоге мы очень быстро забили четвертый и пятый мячи.

Это и есть настоящие «Красные дьяволы»? Мы и в предыдущих матчах играли не так уж плохо, просто не забивали. Нужно отдать должное Новой Зеландии — они хотели играть в атакующий футбол и не боялись действовать смело. Благодаря этому мы тоже смогли показать свою игру, начали создавать больше моментов и почувствовали свободу. После этого все пошло как с бутылкой кетчупа: стоит открыть — и уже не остановить, — приводит слова Куртуа Nieuwsblad.

Также 34-летний голкипер отреагировал на собственное достижение — с 18 матчами он стал рекордсменом сборной Бельгии по числу проведенных игр на чемпионатах мира.

— Теперь впереди 19-я, а надеюсь, что и не только она. Посмотрим, кто станет нашим следующим соперником. Это очень непростой чемпионат мира, здесь хватает неожиданностей и сложных матчей. Теперь нам нужно хорошо подготовиться и постараться пройти как можно дальше, — добавил Куртуа.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее. Новая Зеландия с 1 очком стала последней и покинула чемпионат мира.