Семин — о Бьелсе: «Несмотря на неудачу на этом турнире, он тренер с большой буквы»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере сборной Уругвая Марсело Бьелсе.

«Он своеобразный и талантливый человек. Иногда получается, иногда не совсем. На этом чемпионате мира Уругвай сыграл не лучшим образом. Марсело Бьелса — тренер с большой буквы, даже не смотря на эту неудачу. К сожалению, на этом чемпионате у него ничего не получилось», — сказал Семин «СЭ».

27 июня Уругвай уступил Испании (0:1) в матче 3-го тура группового турнира. До этого уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). С 2 очками южноамериканцы заняли третье место в группе H и лишились шансов на выход в плей-офф.

70-летний специалист возглавляет сборную Уругвая с 2023 года. До этого Бьелса тренировал «Лидс», «Лилль», «Марсель», «Атлетик» из Бильбао, «Эспаньол», аргентинские «Велес» и «Ньюэллс», мексиканские «Америку» и «Атлас», а также сборные Аргентины и Чили.

Давид Петросян